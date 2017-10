Am 16. September wird in Mexiko der Tag der Unabhängigkeit gefeiert. An diesem Tag besinnt man sich zurück an den Tag im Jahr 1810, als der Priester Miguel Hidalgo zum bewaffneten Widerstand gegen die spanische Kolonialherrschaft aufrief. „Viva Mexico! Viva la independencia!“ soll er der versammelten Menge im kleinen Städtchen Dolores im Bundesstaat Guanajuato zugerufen haben. In Luxemburg lud Honorarkonsul Lucien Emringer zu einer kleinen Feier ein.

Fotos: Thierry Martin