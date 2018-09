Ziel des ersten Naturparkfestes im Park Hosingen war es, die landschaftlich sehr reizvolle Region in den Vordergrund zu stellen. Daran hat sich bei der 7. Auflage nichts geändert. Allerdings geht es auch darum, Kindern und Eltern Lust am Entdecken zu vermitteln. Und so boten der Naturpark Our und der Fonds national de la recherche erneut zahlreiche Ateliers, eine Science Show und wahrhaft Erstaunliches aus der Welt der Physik.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts