Der knurrige kleine Dreizylinder seinerseits will bei Laune gehalten werden, denn im unteren Tourenbereich geht ihm schnell die Luft aus. Für einen explosiven Antritt im Tourenkeller hat er einfach nicht genug Drehmoment. Ab 2.000 Umdrehungen stehen die maximal 200 Newtonmeter an, die er braucht, um aus den Puschen zu kommen. Wer sich viel in der Stadt tummelt, kann sich für einen Mehrpreis von 1.850 Euro das geschmeidige Doppelkupplungsgetriebe anstelle der preiswerteren Handschaltung genehmigen. Mit 116 PS wird die angepeilte Kundschaft sowieso keinen Rollteppich aus dampfendem Gummi auf den Asphalt zirkeln. Für den entspannten Einkaufsbummel reicht es aber allemal.

Die Lenkung macht den A1 Säbelheimer wendig und agil, der Federungskomfort kann auch auf etwas längeren Bodenwellen überzeugen. Das Fahrwerk ist einfach sehr gut abgestimmt. Schade nur, dass die sonst so überzeugende MQB-A0-Plattform von Volkswagen, auf der dieser Audi ruht, leider keinen Allradantrieb zulässt. Es hätte wohl bei der in diesem Segment herrschenden Sparpolitik eh nichts gebracht, denn mit diesem Zwerg zieht sowieso niemand tausendjährige Eichen aus dem Wald.

Konkurrenten hat der A1 Stadtschnippler auch so gut wie keine zu befürchten, denn obwohl es im B-Segment eine Fülle an Bewerbern gibt, sind keine Premium-Produkte unter diesen 207, Clio, Colt, Micra, Ibiza, Jazz, C3, i20, Arona, Rio, Corsa, Polo, Yaris, Swift und wie sie alle heißen. Außer dem ausrangierten i3 und dem inzwischen in die Jahre gekommenen Mini agiert hier kein Akteur aus München. Und kein Stern aus Stuttgart. Die Bahn ist demnach frei, auch ohne Allradantrieb.

Die Preise des Audi A1 Citycarver beginnen ab 21.800 Euro für den 25 TFSI Reihendreizylinder mit 95 PS und manuellem Fünfganggetriebe, reichen vom 30 TFSI mit Schalter und 116 PS für 22.795 Euro via denselben 30 TFSI mit 7-Gang-Doppelkupplung ab 24.645 Euro (unser Testauto) bis zum 1,5-Liter-TFSI (allesamt Ottomotoren) mit 150 PS mit einem Sechsgangschalter ab 25.290 Euro bzw. einer S tronic-Doppelkupplung ab 27.140 Euro. Für die gleiche Motorisierung wie in unserem Testauto würden als A1 Sportback 30 TFSI mit S tronic die folgenden Preise in den drei hier zur Verfügung stehenden Ausstattungslinien anfallen: 22.795 Euro für die Basis, 23.995 Euro für Advanced und 25.245 Euro für die S-Line. Das S-Line-Paket fürs Interieur des Citycarver kostet 1.164 Euro Aufpreis. Die prächtig aufgemöbelte „Edition One“ zum Verkaufsstart kostet einen Aufpreis von 7.545 Euro und ist ausschließlich für die getestete TFSI 30-Motorisierung zu haben. Dafür bekommt man dann aber auch ein „Collectible“, das der Kunde später mit Gewinn veräußern kann, insofern er das Ding nach dem Kauf sofort in Plastik eingeschweißt und in die Tiefkühltruhe gelegt hat.