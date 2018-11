In alten Industriegebäuden Kreativwerkstätten einzurichten ist derzeit Trend. Und so hat sich eine bunt gemischte Gruppe von Vintage-Liebhabern und Unternehmern zusammengeschlossen, um in dem ehemaligen Warenhaus einer Elektrofirma in Gasperich ihr „Warehouse“ zu eröffnen. Das Angebot reicht von Möbeln über ein Kulturmagazin bis hin zum Fotoatelier und Make-up-Salon.

Fotos: Thierry Martin