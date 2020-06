Ob es nicht so langsam an der Zeit wäre, eine zivilisierte Gerstenschale kalt aus der Pumpe zu probieren, anstatt so ein nach Isolationshaft müffelndes Flaschenbier zu kredenzen, will ich vom Biker wissen, der bis dahin noch kein einziges Wort von sich gegeben hat. Ohne Ton zeigt er erst mit einem Wurstfinger auf die Etikette vom alkoholfreien Gesöff und dann, nach einem theatralischen Schwenk in Zeitlupe des gleichen Fingers auf eine am Straßenrand abgestellte, schwarz funkelnde Harley, die dort wie die Amoco Cadiz in vermeintlich stabiler Seitenlage auf dem Ständer ruht. „Fahre seit vierzig Jahren Motorrad, das soll nicht heute Abend zu Ende gehen.“ Ein weiser Entschluss, fürwahr, besonders da die Polizei wie Warren Oates damals „In the Heat of the Night“ im Schneckentempo in regelmäßigen Abständen um den Block schleicht und die Augen offen hält. Vorsicht ist die Mutter der Ausnüchterungszelle.

Niemand verliert ein einziges Wort über die Pandemie an sich.

Also reden wir übers Biken der 80er Jahre, sondieren „preuve à l’appui“ warum der durchgeknallte Australier Wayne Gardner so großartig war, obwohl er nur einen Titel gewann, kommentieren die Leistungen von Kenny Roberts, Randy Mamola und dem gottesfürchtigen Freddie Spencer, der zwar ein absolut begnadetes Wunderkind war, mir aber als Jugendlicher ein bisschen zu gepflegt erschien, weil er immer eine Dr-Pepper-Limonade in die Kamera hielt und irgendein wirres Zeug von Jesus faselte, sobald er ein Rennen gewann. Was so gut wie bei jedem Rennen der Fall war. So eine fromme Kanzelwanze, die konnte mit einem langhaarigen Wayne Gardner nicht mithalten, dieser Aussie, der aussah, als würde er zwischen zwei Rennen nebenbei auch noch Gitarrenriffs für Thin Lizzy auf der Stratocaster nudeln. Der Bartträger und ich drehen schließlich die Zeitmaschine zurück zum Urknall der Disziplin, dem unterhaltsamen Bruchpiloten Barry Sheene, dem Meister aller Klassen Phil Read und dem unglückseligen Mike Hailwood, der zwar den lebensgefährlichen Rennzirkus überlebte, um dann später beim Fish-and-Chips-Holen in seinem Rover von einem Lastwagen bei dessen illegalem Wendemanöver getötet zu werden. Zu guter Letzt huldigen wir natürlich dem legendären Giacomo Agostini, der mit 15 Weltmeistertiteln zweifelsohne der Allergrößte war. Als der Name des Weltmeisters von 1993 fällt – Kevin Schwantz, für all diejenigen die das nicht wissen – erhebt sich der Mann in Leder mit den Worten „Ist zwar kein Lustig-Bier, hat aber denselben Effekt auf die Blase“. Er setzt die blaue Maske auf und geht ins Café, wo zwei oder drei Kunden dem guten Wetter im Dunkeln trotzen. Als er weg ist, verstummt die Meute auf der Terrasse auf einmal. Ein Streifenwagen der Polizei hält vor der Harley und zwei Beamte blicken stumm in die Runde, drei gefühlte Minuten lang, dann machen sie sich in Schleichfahrt vom Acker. Es gab wohl nichts zu beanstanden.