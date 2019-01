Wer sich eher der Luigi-Fraktion zuschreibt, kann sich sofort an „New Super Luigi U“ versuchen. Doch seid gewarnt: Die Level sind fast gleich aufgebaut wie im anderen Titel. Dafür sind sie viel schwieriger zu bewältigen. Luigi kann zwar besser springen als Mario, hat aber ein viel schwierigeres Handling als sein Bruder. Für Neuankömmlinge lohnt es sich also, mit „New Super Mario Bros.“ anzufangen und sich erst dann an Luigis Abenteuer heranzuwagen.

Im großen Ganzen machen die Games auch beim zweiten Mal – 2019 auf der Switch – Spaß. Sie eignen sich genauso für Groß und Klein wie für Anfänger und Vollblut-Jump’n’Run-Experten. Es gibt nur zwei Dinge, die einen Punkteabzug erfordern. Das ist zum einen der Preis von fast 60 Euro, der für ein Remake einfach zu hoch ist. Zum anderen hätte man für die Switch-Auflage zusätzliche Elemente einbringen können, statt sie einfach nur als „Deluxe“-Ausgabe mit „New Super Luigi U“ zu vertreiben. Wo bleibt sonst der Mehrwert?



Text: Andy Milani (We live Games) / Illustrationen: Nintendo