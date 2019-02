Sind bei so viel Internationalität Live-Konzerte nicht schwierig zu organisieren?

Um ehrlich zu sein, ziehe ich die Arbeit im Studio Live-Auftritten vor. Ich stand bereits so oft mit verschiedenen Bands auf einer Bühne, dass ich eine gewisse Müdigkeit in mir trage. Die CD-Release im vergangenen November im „opderschmelz“ in Düdelingen war zwar großartig, aber ich möchte dieses Projekt jetzt nicht jeden Monat in einem anderen Kulturzentrum präsentieren. Stattdessen freue ich mich darüber, dass „Introspection“ im Radio gespielt wird.

Apropos Radio: Sind Sie als Künstler und als Vizepräsident der „Fédération Luxembourgeoise des Auteurs et Compositeurs“ mit dem Anteil luxemburgischer Musik zufrieden, die gespielt wird?

Bei dieser Frage muss ich kurz ausholen: In Frankreich, dem drittgrößten Musikmarkt in Europa, wurde im Jahr 1994 eine gesetzliche Quote für nationale Musikstücke im Radio eingeführt – durchgesetzt vom damaligen Justizminister, da die Produktion von französischer Musik in den Jahren zuvor relativ stark gesunken war. Die französischen Radiostationen sind seitdem dazu verpflichtet, mindestens 60 Prozent der Sendezeit mit Produktionen europäischer Künstler zu füllen, sowie 40 Prozent mit Produktionen französischer Interpreten. Und von diesen 40 Prozent muss die Hälfte aus Neuheiten bestehen. Lediglich zwischen 22.30 und 6.30 Uhr gilt eine Befreiung von dieser Quote, die – so der Generaldirektor der Sacem in einem Interview – die französische Musik gerettet hat. In Luxemburg liegt diese Radioquote bei zehn Prozent.

Wenn ich keinen Rhythmus spüre, mache ich mir gar nicht erst Gedanken über die Melodie oder Songtexte.

Ist diese Quote derart gering, weil es nicht genug gute luxemburgische Musik gibt, die gespielt werden könnte?

Nein, das ist – meiner Meinung nach – nicht der Fall. Die nationale Musikszene hat sich in den letzten Jahren enorm professionalisiert. Es gibt in Luxemburg eine Reihe Musiker, die auf internationalen Bühnen spielen. Rock- oder Popbands sind zwar leider immer noch etwas weniger exportfähig, aber egal. Es gibt keinen Grund, luxemburgische Interpreten nicht zu spielen.

Und was müsste in diesem Zusammenhang getan werden?

Die Musikbranche bräuchte mehr finanzielle und logistische Unterstützung. Die Radioquote müsste erhöht, eine Produzentenvereinigung ins Leben gerufen werden. Es geht nämlich nicht nur ums Musikmachen und Singen, auch die Produktion von Alben spielt in Sachen Qualität eine wesentliche Rolle.

Behauptet jemand, der mit G-Minor Records ein eigenes Label hat und noch dazu ein professionelles Aufnahmestudio betreibt – das war jetzt nicht böse gemeint…

(lacht) Ich gebe zu, dass ich Glück habe. Aber Glück muss man sich mitunter auch erarbeiten. Ich spiele Musik, seit ich denken kann. Meine erste Band gründete ich als 16-Jähriger. Ich habe einen Ersten Preis in klassischer Percussion am hauptstädtischen Musikkonservatorium und einen Bachelor in Jazz Drums in Maastricht gemacht, habe später im Vorprogramm von u.a. Bon Jovi, Toto und Sting gespielt. Es gab eine Zeit, in der ich eine Werbung nach der anderen aufgenommen habe. Ja, ich bin anspruchsvoll, gebe mich nicht mit Halbherzigkeiten zufrieden, sondern strebe nach Perfektion. Klingt vielleicht angeberisch, aber so bin ich halt.

Zurück zum Album „Introspection“: Wie sind die Songs entstanden?

Es beginnt meist mit einer Idee, die ich im Kopf habe und an der ich im Studio so lange tüftele, bis ich den passenden Sound, die richtigen Frequenzen gefunden habe. Ich beschäftige mich stets intensiv mit dem Klang. Wenn ich keinen Rhythmus spüre, mache ich mir gar nicht erst Gedanken über die Melodie oder Songtexte. Fühle ich den Rhythmus, geht der Rest fast wie von selbst. Bei „Introspection“ sollte alles so werden, wie ich es mir vorgestellt habe – von der Musik bis hin zu den Interpreten und dem, was ich mit den Songs ausdrücken will.

Was Ihnen gelungen ist?

Das Publikum im „opderschmelz“ war begeistert.

Fotos: Claude Piscitelli (2), Marlene Soares, G-Minor Records