Nützliches Grün

Pflanzen , Hecken, Sträucher und sogar Unkraut bieten

Tierarten einen idealen und wichtigen Lebensraum.

Mit ein paar Kniffen kann man den eignen Garten so einrichten, dass er möglichst vielen Arten zugute kommt.

Bevor durch das Reisen der Menschen gebietsfremde Pflanzen in Mitteleuropa eingeführt wurden, hatten die Tiere Jahrtausende Zeit, sich auf unsere einheimischen Pflanzen zu spezialisieren. Dadurch sind starke Abhängigkeiten einzelner Tierarten von bestimmten Pflanzen, aber auch einzelner Pflanzenarten von bestimmten Tieren entstanden. Es gibt zum Beispiel Schmetterlingsarten, die nur eine einzige Futterpflanze benötigen, ohne die sie sonst aussterben würden. Der Blauschillernde Feuerfalter, der in Luxemburg nur noch selten anzutreffen ist, benötigt für seine Raupen als Futterpflanze den Schlangenknöterich. Verschwinden die Wiesen mit Schlangenknöterich aus unserer Landschaft, verschwindet auch der Blauschillernde Feuerfalter.

Viele unserer wertvollen Wildbienen sind außerdem wählerische Pollenspezialisten. Pollen ist der essentielle Bestandteil der Larvennahrung. Bei vielen Bienenarten sammeln die Weibchen für ihre Nachkommen jedoch nur Pollen von einer einzigen Pflanzenart oder von eng verwandten Arten (Oligolektie). Sind diese Blütenpflanzen nicht vorhanden, weichen sie nicht auf andere Arten aus und die Bienenart verschwindet aus unserer Gegend.

Jede einheimische Pflanze, egal wie unscheinbar oder schön, hilft mindestens einer Tierart, die auf sie angewiesen ist, um zu überleben. Mit diesem Hintergrundwissen, kann man auch heimisches Unkraut (Wildkraut) als sehr wertvoll ansehen.

Viele Gartenpflanzen scheinen auf den ersten Blick sehr nützlich zu sein, sind es bei genauerer Betrachtung jedoch nicht. Typische Gartenpflanzen wie Geranien, Fuchsien und Forsythien sind so stark allein auf Blütenpracht gezüchtet, dass sie weder Nektar noch Pollen enthalten. Auch gefüllte Blüten, wie bei vielen Zierrosen, verhindern die Nahrungsaufnahme. Oft wird zum Beispiel der Schmetterlingsflieder als Nektarquelle für Schmetterlinge gelobt, die Raupen können jedoch mit den Blättern nichts anfangen. Ist keine geeignete Futterpflanze für sie vorhanden, verschwinden die Schmetterlinge trotz reichhaltigem Nektarangebot. Genauso verhält es sich mit vielen im Handel angebotenen Blumenwiesenmischungen: Sie enthalten zwar hübsch aussehende Arten, die aber häufig aus anderen Teilen der Erde kommen, wie zum Beispiel den Kalifornischen Mohn.

Ortsfremde Pflanzen wie Thuja oder Lorbeerkirsche bieten Unterschlupf und einigen nicht spezialisierten und nicht wählerischen Tieren Nahrung, können jedoch mit den Vorteilen, die einheimische Pflanzen der Tierwelt bieten, bei weitem nicht mithalten.

Viele nicht einheimischen Pflanzen (Neophyten, neo=neu, Phyten=Pflanzen) haben zudem keine natürlichen Fressfeinde oder Konkurrenten und können sich in unserer Natur sehr stark ausbreiten. Sie verdrängen damit die einheimische Pflanzenwelt und damit automatisch auch die Tierwelt. Man nennt diese Pflanzen deshalb auch invasiv. Wer gerne selber nachschauen möchte, bevor er seinen Garten neugestaltet: Invasive Neophyten findet man auf der „Schwarzen Liste der invasiven Pflanzen“ die per Internetsuche leicht zu finden ist. Wer Pflanzen mit dem größten Nutzen für die Tiere kaufen möchte, sollte deshalb möglichst auf einheimische Arten zurückgreifen.

Einheimische Hecken und Bäume sind gut an unser Klima angepasst und müssen, sobald sie gut gewurzelt haben und angewachsen sind, nicht mehr gegossen oder gedüngt werden. Sie bieten vielen verschiedenen Tieren Versteck, Nistplatz, Unterschlupf, Schatten, Windschutz,

Regenschutz, Sitzwarten für die Jagd, Nahrung und Tausammeleigenschaften für den Wasserbedarf. Sogar wenn sie sterben, bietet ihr Totholz wichtigen Lebensraum für zum Beispiel Käfer, Wildbienen und solitär lebende Wildwespen.

Besonders breite und nicht zu stark zu-

rückgeschnittene Hecken und Bäume sind bei Vögeln und anderen Tieren beliebt. Dort können sie sich besser verstecken als in einer schmalen und gerade geschnittenen Hecke. Müssen die Hecken doch einmal geschnitten werden, sollte dies niemals in der Brutzeit erfolgen, um die Vögel nicht zu stören. Dies gilt vom 1. März bis zum 30. September.

Von Vorteil für die Tiere ist auch, wenn man nicht alle Hecken und Bäume eines Gartens gleichzeitig zurückschneidet, so dass immer Rückzugsmöglichkeiten und Knospenansätze für Nahrung in Form von Blüten, Samen, Früchten und Blättern erhalten bleiben. Viele Insekten überwintern in Sträuchern als Ei, Larve, Puppe oder erwachsenes Tier. Werden alle Sträucher gleichzeitig in der kalten Jahreszeit stark zurückgeschnitten, gehen all diese Insekten verloren.