Wenn die Insassen jünger aussehen als die Fahrzeuge, dann sind wir bei den Oldtimern angekommen. Und davon gibt es deren jede Menge in Luxemburg. Davon konnte man sich beim 5th Afterwork Stroossen Klassik in Keispelt überzeugen. Um das Café Den Dem herum waren die edlen Karossen aufgestellt, während Fahrer und Fans sich an der Theke erfrischten.

Fotos: Thierry Martin