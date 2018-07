An jedem Luxemburger Nationalfeiertag seit 1991 verwandelt sich das Ardennendörfchen Lellingen in eine farbenfrohe Kunstgalerie unter freiem Himmel. Auch in diesem Jahr nahmen neben bekannten Künstlern wie Margot Reding-Schroeder, die im Ort wohnt, zahlreiche Hobbymaler, Bildhauer, Glas- und Schmuckdesigner sowie Keramik-, Woll- und Stoffkünstler am „Open Air Konstfestival“ teil.

Fotos: Marie-Anne Hilger und Chantal Lipperts