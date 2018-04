In Clerf wird die touristische Saison traditionell mit dem Ostermarkt am Ostermontag eingeläutet, und zum Glück hatte der Wettergott Einsehen und beschenkte Aussteller und Besucher mit etwas Sonnenschein. Die Rolle des Osterhasen übernahmen in diesem Jahr Bürgermeister Emile Eicher und Schöffe Georges Michels.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts