Was macht die Päischtcroisière so einzigartig? Das Urlaubserlebnis mit Freunden? Die abwechslungsreichen Häfen oder das Animationsprogramm „made by Neptun Cruises“? Der Luxus an Bord? Die Gäste sind sich eins: Es ist diese perfekte Mischung, die die Päischtcroisière jedes Jahr aufs Neue zu einem Highlight macht. Dieses Jahr war die MSC Fantasia im westlichen Mittelmeer unterwegs.

Fotos: Marie-Anne Hilger und Chantal Lipperts