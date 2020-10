Mitten auf dem Schlossgelände liegt der Schlosshof, hier tummeln sich die Menschen heute genauso wie sie es vor 700 Jahren getan haben, als das Schloss noch von den Pfälzer Kurfürsten bewohnt war. Normalerweise finden hier jeden Sommer die Heidelberger Schlossfestspiele statt, die vom Stadttheater organisiert werden. Nur dieses Jahr bleibt die Bühne leer, wegen Covid-19 wurde das ganze Festival abgesagt. Im Weinkeller kommt man am „Großen Fass“ vorbei, einem Weinfass aus dem Jahre 1751, das mehr als 200.000 Liter fasst. Es ist das vierte Fass seiner Art, das dort unten gebaut wurde. Befüllt wurde es allerdings nur dreimal, weil es nie dicht war. Als Touristenattraktion ist es aber ein Hit, mehr als eine halbe Million Menschen steigen jedes Jahr die Treppe hinauf, um auf der Oberseite des Fasses Fotos zu machen.

Vom Schloss hinunter zur Altstadt ist es nicht mehr weit, auf knapp 400 Stufen führt ein Weg herab. Die Altstadt selbst ist süß: kleine Gässchen zwischen großen Alleen, überall Geschäfte, Cafés, Weinstuben, Restaurants. Ich fühle mich mehr wie in Italien als in Deutschland, was nicht nur an der heißen Augustsonne liegt. Zwischen den Häusern erinnert der Geruch an Florenz: eine Mischung aus alten Steinen und frisch gebrühtem Kaffee. Vor allen Fenstern gibt es Rollläden, selbst in denen, die schon Hunderte von Jahren alt sind. Es scheint hier wirklich seltener zu regnen als anderswo.

Auf der anderen Seite des Neckars liegt der Bezirk Neuenheim. Hier wohnen viele Studenten, aber auch solche, die den alternativen Charme eines Künstler- und Studentenviertels zu schätzen wissen. Der Wohnungsmarkt in Heidelberg ist, wie in den meisten anderen deutschen Universitätsstädten, ziemlich eng. Die Universität stellt ihren Studierenden zwar zahlreiche Appartements und Wohngemeinschaften zur Verfügung, aber lange nicht genug, um alle knapp 30.000 unterzubringen. Deshalb boomt der private Markt, was bedeutet, dass Wohnungsinhaber ihre Wohnungen zimmerweise vermieten. Mit ein paar Ikea-Möbeln darin verlangen sie gleich noch mehr. Zimmer unter 400 Euro monatlich sind kaum zu bekommen. Die meisten kosten eher ein- bis zweihundert mehr.

Meine Tochter hat Glück. Gleich am ersten Tag findet sie ein kleines Appartement. Sie ist nicht die einzige, die die Wohnung haben möchte, aber die einzige, die ein Physikstudium beginnt. Das imponiert der Hausmeisterin. Sie ist Fan der Serie „The Big Bang Theory“, in der sich ein paar geniale Physiker durch den Alltag quälen. Da sie über die neue Mieterin entscheiden darf, ist der Deal schnell gemacht. Und meine Tochter muss nicht wie viele andere wochenlang nach einem Zimmer suchen.

Am Ende unseres Wochenendes geht es zum Philosophenweg, der direkt gegenüber der Altstadt auf der anderen Seite des Neckars liegt. Er führt von Neuenheim steil den Hang hinauf Richtung Osten. Es ist das teuerste Wohngebiet der Stadt, hier stehen hochherrschaftliche Villen aus den letzten beiden Jahrhunderten, zwischendrin ein paar Gebäude der Uni. Ganz oben eins der Physik-Fakultät, hier werden einige der Übungen stattfinden, an denen meine Tochter teilnehmen muss. Wie die meisten anderen Unis auch, bemüht sich die Uni Heidelberg, so viele Veranstaltungen wie möglich nicht online, sondern physisch und in echt anzubieten. Gerade für Studienanfänger sind der Austausch und das Zusammentreffen mit den Kommilitonen wichtig.

Zwei Kilometer ist der Philosophenweg lang, und er ist nicht, wie der Name vermuten ließe, das Produkt einer philosophischen Fakultät, auf dem man der inneren Erkenntnis näherkommen soll. Vielmehr ist der Weg von Studierenden aller Fachbereiche entwickelt worden, die sich dorthin zurückzogen, um sich über neueste Gerüchte oder in Liebesdingen auszutauschen. Schon Hegel, Hölderlin und Eichendorff sollen hier ihre Bahnen gezogen haben. Der Ausblick auf Schloss und Altstadt ist traumhaft und durch die Ausrichtung nach Süden wachsen auf den Terrassen Blumen und Pflanzen, die man sonst aus dem Mittelmeerraum kennt. Selbst Palmen sind hier auch im Winter gut aufgehoben.

Genauso wie die Halsbandsittiche, die sich seit den 70er Jahren in der Stadt breitgemacht haben. Die giftgrünen Papageien, die man sonst nur aus Asien und Afrika kennt, scheinen sich in der Stadt wohlzufühlen. Etwa 1.000 Exemplare sind hier zu Hause. Nicht nur zur Freude der Einwohne: Am Hauptbahnhof, ihrem Haupt-Treffpunkt, scheint es bisweilen ein Problem mit dem Kot der exotischen Vögel zu geben. Als meine Tochter Ende September ihre neue Wohnung bezieht, sehen wir keinen Vogel. Was nicht verwunderlich ist: Es regnet in Strömen. ‚Von wegen kein Regen‘, denke ich. ‚Aber irgendwie auch schön. Heidelberg ist also auch nur ein Mensch.‘

Fotos: Markus Fischer, Ramon Perucho (beide Pixabay), Frank Bucher