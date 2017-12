Tous les ans ce sont les illuminations des Champs-Elysées qui donnent le coup d’envoi des festivités de fin d’année. Les 400 platanes de l’avenue sont éclairés par plus d’un million de points d’éclairage sur une longueur de 2,2 kilomètres. «Une pluie d’étoiles filantes» promet la société Blachère, qui est en charge de cet événement tant attendu. Un spectacle éblouissant qui attire chaque fin d’année plus de 26 millions de curieux. Mais Paris regorge d’autres moments de féérie. Partez découvrir ou redécouvrir la capitale française à bord d’un bus panoramique qui vous fera admirer les monuments historiques spécialement illuminés pour les fêtes. Enroulé dans votre plaide, une délicieuse boisson chaude à la main, vous vous laisserez happer par la nuit parisienne et laisserez place à la magie. De la place de l’Opéra en passant par la Tour Eiffel jusqu’au Musée du Louvre et à la cathédrale Notre-Dame vous serez surpris par les multiples visages de celle que l’on surnomme la plus belle ville du monde.

Pour vous remettre de vos émotions, prenez donc un remontant au «Ice Kube Bar». Un bar de glace qui promet une expérience complètement givrée à moins 18 degrés. Pendant 25 minutes vous pourrez jouer les eskimos, installés au comptoir d’un bar taillé dans la glace tout en dégustant un des nombreux cocktails à base de Vodka. 35 tonnes de glaces sont nécessaires pour donner vie à ce lieu pour le moins surprenant dont le concept change tous les ans. Cette année vous serez plongés au cœur d’une ville ravagée par une catastrophe sans précédent et dont des parties de vies se sont figées dans la glace. Et que les prétendants aux sensations fortes se rassurent, pour braver le froid polaire, l’établissement prête aux clients une doudoune et des gants.

Pour les plus frileux, le «Manoir de Paris» vous propose de vous faire tremble de peur. Une gargouille impressionnante orne son entrée et bien que situé rue du Paradis dans le 10ème arrondissement de Paris ce manoir classé au patrimoine des monuments historiques est plutôt déconseillé aux âmes sensibles, car il paraît qu’il est hanté! Jusqu’au 23 décembre des lutins sanguinaires, le Grinch, le Père Fouettard et bien d’autres personnages inquiétants vous feront crier d’effroi en vous faisant découvrir les légendes oubliées de Noël. Ames sensibles s’abstenir. Le spectacle d’hiver est d’ailleurs déconseillé au moins de dix ans.