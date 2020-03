Pass 4Elements, mach es für dich (Sponsored Content)

Intro :

Der Pass 4Elements bietet einen umfassenden und hochwertigen Service für unsere Kunden die ein massgeschneidertes Sport-Coaching erhalten möchten.

In einer Welt die ständig in Bewegung ist, Veränderungen in hoher Geschwindigkeit erfolgen oder die Tage uns immer mehr zu kurz erscheinen, haben wir das Gefühl dass wir keine Zeit für uns selbst haben…..oder doch.

AQUASUD bietet Ihnen mit dem Pass 4Elements mit einem an Sie angepassten Programm wieder in den Mittelpunkt Ihres Lebens zu rücken.

Sich neu fokussieren, organisieren, motivieren, sein Leben in die Hand nehmen, Harmonisierung, …. alles was wir vergessen oder aus Zeitmangel immer wieder verschoben haben.

Wir bieten Ihnen ein neues Konzept mit einem an sie angepassten und kontrolliertem Programm.

Wir haben die grundlegenden Elemente wie Erde, Luft, Wasser und Feuer mit unseren 4 Modulen verknüpft mit der Idee Sie wieder mit sich selbst zu verbinden.

Erde – In Form kommen/Fitness

Ehemaliger Sportler oder jede sportliche Aktivität aus Zeitmangel gestoppt.

Sie wollen sich wieder in Form bringen, wissen aber nicht wie? Keine Panik, wir erstellen ihnen einen auf sie abgestimmten Zeitplan.

Wasser – Gewichtsabnahme

Das Übel des Jahrhunderts ! Überkonsum, schlechtes Essen, Zeitmangel und keine Lust zum Kochen.

Viele von uns nehmen an Gewicht zu und schaffen es nicht wieder zu ihrem Idealgewicht.

Es ist alles eine Frage des Ausgleichs. Wir sind da um Ihnen zu helfen.

Feuer – Leistung

Bewährter/e Sportler/in auf der Suche nach Spitzenleistungen oder mit dem Objektiv sich auf einen Wettkampf vorzubereiten (Rennen, Fahrrad, Schwimmen….)

Wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung und beraten sie um sich zu verbessern und zu übertreffen.

Luft – Wohlbefinden Stress, notwendig sich neu zu fokussieren, zu atmen !

Unsere Coaches/Trainer bieten Ihnen ein sanftes Programm an um wieder zu sich selbst zu finden und wieder zu atmen.

Dauer: Um echte Ergebnisse zu erzielen, hat unser Pass 4Elements eine Verpflichtungszeit / Vertragszeit von 1 Jahr.

Unser Ziel ist es dass Sie nach diesem Jahr an unserer Seite alles Notwendige in ihren Händen haben um selbstständig weiter zu trainieren.

Inbegriffen im Pass:

Illimitierter Zugang zum Schwimmbad, Fitness und Wellness Bereich Zugang zu den Fitness und Aquagym Kursen InBody Analyse Termin mit ihrem Coach 1x im Monat (im Durchschnitt) Wöchentliche Begleitung von ihrem Coach/Trainer via Handy Applikation und Sofort-Nachrichten Und noch vieles mehr…

Für weitere informationen www.aquasud-differdange.lu oder (+352) 273 283 1

AQUASUD, mehr als einen Schwimmbad !