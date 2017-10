Bisher musste Fabienne Schaus fürs Techniktraining ins Ausland. Der neu eingeweihte Bike Park in Cessingen ist (nicht nur) für sie Weihnachten und Ostern zugleich.

Fotos: Goerges Noesen (5), Fabrizio Pizzolante (Editpress)

Sie schießt durch eine Folge enger Anliegerkurven, pfeilschnell, (aero-)dynamisch tief über ihrem edlen Mountainbike liegend. Die Federelemente, sowie ihre durchtrainierten Beine und Arme federn alle Schläge ab. Fabienne Schaus beschleunigt noch einmal kurz und hebt – weiterhin langgestreckt – scheinbar schwerelos ab. Sie fliegt über das Table und verschwindet im vorderen Teil der Strecke. „Dat heiten ass zwar net esou schwéier wéi ee World Cup. Awer dëse Bikepark huet all Elementer, fir gezielt un der Technik ze schaffen. Ech sinn dofir soss ëmmer an‘t Belscht gefuer“, urteilt die COSL-Elitesportlerin.

Der Mountainbike-Sport ist, allerdings weniger als der Bahnradsport, ein Stiefkind im luxemburgischen Radsport. Zwar fahren an jedem Wochenende hunderte Freizeitsportler bei den Randonnées mit, auch finden sich immer wieder Luxemburger auf den Meldelisten der großen Marathons, doch die olympische Disziplin der rund anderthalbstündigen Cross-Country-Rennen wurde erst 2013 mit eigenen Meisterschaften wiederbelebt. Seither richtet der Broucher Verein den einzigen nationalen Wettkampf mit insgesamt nur wenigen Dutzend Teilnehmern aus. Die letzten beide Jahre musste sich Landesmeisterin Fabienne Schaus gegen gerade einmal eine Konkurrentin behaupten.

„Ech war baff, wéi grouss dat heite ginn ass.“ Fabienne Schaus

„Natierlech wier ët méi schéin, op d‘mannst de Podium voll ze kréien. Ma Lëtzebuerg ass eben ee kléngt Land, a wann ee ronderëm kuckt, da gesäit een, datt och an Däitschland oder Holland just 10, 12 Fuerer ageschriwwe sinn. Déi aussergewéinlech Ambiance vun engem World Cup kann een national onméiglech reproduzéieren“, relativiert die 33-Jährige. Sie schwärmt von ihrem einzigen World Cup in dieser Saison, auf der WM-Strecke des nächsten Jahres in der Schweiz. Mit einer langwierigen Verletzung zum Saisoneinstieg und vielen Wochenendschichten konnte die Justizbeamtin dieses Jahr nicht ihr gewünschtes Rennprogramm absolvieren. Ohne Worldcup-Punkte musste sie von ganz hinten starten, im Stau des ersten Downhills drei Minuten warten, stieg sogar vom Rad und ist deshalb zufrieden mit ihrem 54. Platz von 74 Starterinnen. Auch wenn sie nur um Sekunden nicht mehr in die letzte Runde durchstarten durfte.

Anfang des Monats konnte sie die Arbeitsstelle wechseln und so glaubt die Goldmedaillengewinnerin der letzten JPEE, dass 2018 mit mehr Worldcup-Einsätzen und der fest anvisierten EM und WM alles besser wird. Ein entscheidendes Puzzleteil könnte dabei in Cessingen liegen: „Ech wärt ee bis zwée mol d‘Woch hei sinn fir ënnert anerem d‘Sprongtechnik ze trainéieren, dat ass ee Schwachpunkt vu mir a geet soss néierens am Land.“ Gerade im Winter musste sie nach der Arbeit ihr Grundlagentraining im Dunkeln auf der Straße absolvieren. Der Bikepark hat hingegen eine Flutlichtanlage, so dass die Geländesportler erstmals das ganze Jahr über bestens trainieren können. „Ech war baff, wéi grouss dat heite ginn ass. Du kanns dech hei richteg midd maachen“, zeigt sich Fabienne Schaus begeistert. Für die nötige Wettkampfform will sie die Strecke auch für ein gezieltes Intervalltraining mit verschiedenen Technikelementen und -passagen nutzen. Neben den vielen Sprunghügeln und den drei unterschiedlich schwierigen, spektakulären Drops schlängeln sich ebenfalls einige schmale Wege mit tückischen Stein- und/oder Baumhindernissen über die Strecke.