In seinem neuesten Buch „Wir sind das Klima!“ zeigt der Bestseller-Autor Jonathan Safran Foer auf, wie wichtig das Engagement jedes Einzelnen gegen den Klimawandel ist. Und beschreibt gleichzeitig, wie schwierig es ist, sich verantwortlich zu fühlen.

Der Klimawandel sei eine Glaubenskrise, schreibt Jonathan Safran Foer gleich zu Beginn in einem der ersten Kapitel seines neuen Buches. Denn selbst wenn wir alle Fakten kennen und genau wissen würden, wodurch sich das Klima gerade auf verstörende Weise verändert, werden wir es doch nicht wahrhaben können. Nicht deshalb, weil wir Zweifel haben an den wissenschaftlichen Berechnungen und Studien, sondern deshalb, weil wir nicht glauben können, dass es tatsächlich passiert. Und weil wir tief im Innern davon überzeugt sind, dass es noch Hoffnung gibt. Weil Hoffnung ja bekanntlich immer das ist, was am Ende bleibt.

Foer braucht 78 Seiten, um auf seine eigentliche Botschaft zu kommen. Er laviert lange herum: Er schreibt über Themen, die so unpopulär sind, dass sie sich schlecht verkaufen, erzählt von der stimulierenden Wirkung auf Sportler bei Heimspielen und der fragwürdigen Angewohnheit von Smartphone-Nutzern, sich auf Selfies zu verewigen.

Er spricht über Gruppendynamik, Kinderlähmung und 46 Millionen Truthähnen, die zu Thanksgiving verdrückt werden. Und zwischendurch nimmt er die Leser mit in ein Washington DC im Juni 1943, wo der katholische Widerstandskämpfer Jan Karski, der gerade aus Polen geflüchtet war, dem jüdischen US-Verfassungsrichter Felix Frankfurter die Gräueltaten der Nazis beschreibt, und dieser nicht glauben kann, dass so etwas Schreckliches tatsächlich passiert. „Ich sage ja nicht, dass der junge Mann lügt. Ich sage nur, dass ich ihm nicht glauben kann. Mein Verstand und mein Herz sind so gemacht, dass ich das nicht akzeptieren kann.“ Eine Glaubensfrage eben.

Der Leser wird auf unerwartete und sehr unterhaltsame Art weichgekocht.

Das weite Ausholen und Einflechten scheinbar unzusammenhängender Fakten und Geschichten mag vielleicht irritieren, überzeugend ist es trotzdem. Foer schafft damit eine Grundlage, auf der man bereit ist, ihm zu folgen, er kocht den Leser auf unerwartete und sehr unterhaltsame Art so weich, dass dieser sich gar nicht mehr wehren kann, wenn dann auf Seite 78 die unvermeidliche eigentliche Message herüberkommt: „Dieses Buch handelt von den Auswirkungen landschaftlicher Tierhaltung auf die Umwelt.“ So plump, so klar, so richtig. Denn längst ist bekannt, dass der größte Klimakiller nicht die Industrie oder der Verkehr ist, sondern unser aller Fleischkonsum. 95 Prozent aller Anbauflächen werden mit Tierfutter bepflanzt, ein Drittel des Wassers wird für die Aufzucht der Tiere verbraucht und die größten Treibhausgase Methan und Stickstoff werden hauptsächlich von Nutztieren produziert. Den Klimawandel in den Griff zu bekommen ohne die Nutztierhaltung zu reduzieren, kann nicht funktionieren, schreibt Foer. Da helfen auch Elektroautos und Solaranlagen nicht.

„Halt! Stopp!“, wird jetzt der eine oder andere aufmerksame Leser rufen. „Dieser Jonathan Safran Foer ist doch der, der vor Jahren dieses Buch über Massentierhaltung, deren katastrophale Auswirkungen und der Notwendigkeit einer vegetarischen Ernährung geschrieben hat und dann auf dem Flughafen dabei erwischt wurde, wie er sich einen Discount-Burger zwischen die Kiemen schiebt.“ Richtig. Genau der. Und das macht sein neues Buch umso lesenswerter. Denn er thematisiert seine eigenen Fehltritte und gibt offen zu, dass kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht nach Fleisch lechzt. Trotzdem vertritt er seine Überzeugungen vehement. Und ist nicht jemand sehr viel glaubhafter in seiner Predigt auf Fleisch zu verzichten, der täglich aufgrund seiner Überzeugung mit sich selbst kämpfen muss, als jemand, dem es ohnehin nichts ausmacht, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren?