„Ein lustiges kleines Theorem, das vermutlich als das erbärmlichste politische Analyseangebot des 21. Jahrhunderts in die Geschichte der Demokratie eingehen wird“, behauptet der „Partei“-EU-Abgeordnete Martin Sonneborn über die sogenannte Hufeisentheorie, welche im Zuge der Wahl in Thüringen wieder in den Medien als Erklärungsversuch des politischen Spektrums hervorgekramt wurde. Die Theorie schlüsselt die Parteien und ihre politischen Ideologien in Hufeisenform auf. Von der politischen Mitte über gemäßigte Links- und Rechts-Kräfte bis zu den Begriffen links- und rechtsextrem an den Enden des Hufeisens, welche sich in ihren Ideen und Denkweisen näher seien, als die gemäßigteren Kräfte.

Die simple Gleichsetzung von Links und Rechts – etwa in Deutschland mit Die Linke und AfD – ist allerdings bei Politologen äußerst umstritten, vor allem weil es die politischen Lager bis zum Äußersten vereinfacht und damit in etwa so nahe an der Realität ist wie eine „Star Trek“-Episode mit dem realen Leben auf der ISS. Das Konzept wird schon alleine dadurch ad absurdum geführt, dass die „extreme Rechte beständig so tut, als sei sie die bürgerliche Mitte“, wie der deutsche Politologe Dr. Robert Feustel dem ZDF gegenüber sagte. Diese Strategie wird in Deutschland von der AfD genauso ins Feld geführt wie in Frankreich von Marine Le Pen und dem „Rassemblement Nationale“. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass hierzulande die adr-nahe Facebook-Gruppe „Nee2015/Wee2050“ die politische Mitte (samt konservativem Gesellschaftsverständnis) gebetsmühlenartig für sich beansprucht und damit penetrant hausieren geht. Das heruntergebetete Mantra der Mitte ist auf jeden Fall nicht so unschuldig, wie manch ein politischer Akteur es für sich selbst beansprucht.

Dass im Zuge dieser vereinfachten politischen Skala die ausschlaggebenden Unterschiede versenkt werden, ist bedenklich. Denn während quer durch Europa immer mehr rechtsextreme Kräfte sich in ihrer Opferrolle einlullen, Stimmung gegen Ausländer und Immigranten machen und auch verstärkt vor Gewalttaten (wie in Hanau) nicht zurückschrecken, setzen sich linksextreme Kräfte genau für das Gegenteil ein. Sonneborn formulierte es auf seine Art und sprach von „dem feinen aber ausschlaggebenden Unterschied zwischen Kapitalismuskritik und Naziterror.“ Auch wenn der „Partei“-Mann es bewusst provokant macht, so muss man schon auf dem rechte Auge blind sein, um nicht zu merken, dass das Welt- und Menschenbild in beiden Lagern ein grundlegend anderes ist.

Nicht zuletzt ist die These des Hufeisens ziemlich untauglich, weil alle anderen Nuancen und Einflüsse auf die Politik – etwa die gesellschaftlichen Lebensumstände oder das Wirtschaftssystem – völlig außer Acht gelassen werden. Und so bleibt die Theorie nichts anderes als ein bevorzugt von Internettrollen eingesetztes Totschlagargument, um die eigene steile These zu untermauern, dass der grassierende Rechtsdrall in der europäischen Parteienlandschaft nur halb so wild sei, weil es schließlich auch extreme linke Kräfte geben würde.

Foto: ykaiavu auf Pixabay