Davon, wie fleißig und professionell das ganze Jahr über in den Werkstätten für behinderte Menschen in Berschbach gearbeitet wird, kann man sich am Tag der offenen Tür überzeugen, wenn in lockerer Atmosphäre nicht nur zu Kaffee und Kuchen, sondern auch zum Kennenlernen der Einrichtung eingeladen wird.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts