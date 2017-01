Promenadenmischungen

Mittlerweile haben sie sich einen Namen über den Bekanntenkreis hinaus gemacht. 2012 nahmen die damals 32- und 34-Jährigen spontan an „Goodbye Monopol“ teil, Graffiti-Künstler Sumo heuerte sie an. Eine Woche vor Abriss wurde das luxemburgische Ex-Kaufhaus in Differdingen zum Urban-Art-Zentrum umfunktioniert, dafür backten Nathalie und Danny fleißig, eröffneten kurzfristig einen Stand. Last-Minute musste dann noch ein Name her. An diesem Tag wurden die „Bâtards Gourmands“ geboren, zu Ehren der Familien-(Mischlings-)Hunde Mambo und Cookie. Schon nach kurzer Zeit war alles ausverkauft, am Folgetag wiederholte sich der Erfolg. Der Erlös für den Backmarathon ging schließlich an einen Tierschutzverein. Eine Bauchentscheidung, die das Projekt der Hobbybäcker nachhaltig prägt. Ihre Einnahmen, wie beispielsweise vom lokalen Markt von „Lëtz go local“, spenden sie nach wie vor an Tierschutzorganisationen, beziehungsweise investieren sie in Futter und Spielzeug für Asyle im Ausland.

Ihre hausgemachten Kreationen sind zuckerreduziert, verrückt und vegan.

Wer nascht, tut also Gutes. Selbst Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit müssen (auf Bestellung) nicht auf den Genuss verzichten. Allerdings klingt veganes und gleichzeitig glutenfreies Backen nicht nur kompliziert, es ist es tatsächlich sehr zeitaufwendig und kostspielig. Aber hey, es ist für einen guten Zweck. Sich selbstständig zu machen und einen Cupcake-Shop zu eröffnen, planen Nathalie und Danny übrigens nicht. Trotzdem bleiben sie den farbenfrohen Törtchen mit Cremehaube treu und machen weiter, solange es Spaß macht.