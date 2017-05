Beim Télévie-Promi-Handball in Redingen/Attert ging es den Mannschaften nicht darum, als Gewinner aus dem Turnier hervorzugehen, sondern so viel Geld wie nur möglich zu Gunsten der Krebsforschung zu sammeln. Trotzdem strengten sich die Minister, Abgeordnete, Bürgermeister und Sportler ganz schön an. Zum Spaß des Publikums.

Fotos: Christiane Wetzel & Julien Garroy (2) (Editpress)