Zubereitung

Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Zucchini teilweise von der Schale befreien. Tomaten schälen, in dicke Scheiben schneiden und salzen. Zur Seite stellen. Paprika, Zucchini, Knoblauch und Zwiebel in feine Streifen schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, das Gemüse hinzufügen und ca. fünf Minuten lang anschmoren. Reichlich salzen und pfeffern. Die Eier zu Omelett schlagen, über das Gemüse gießen und bei schwacher Hitze mit einem Holzlöffel ständig rühren, bis die Masse zu stocken beginnt. Nun die Sahne und die gehackten Kräuter untermischen. Eine Terrinenpfanne einfetten, an den Seiten mit den Tomaten belegen, mit dem Gemüse befüllen. 45-50 Minuten backen (ofenabhängig). Die Terrine im Ofen abkühlen lassen, bevor sie mit der Form für mindestens drei Stunden in den Kühlschrank wandert. Zum Servieren die gut gekühlte Terrine der Form entnehmen und in Scheiben schneiden. Wer mag, kann etwas Salat dazu reichen.

Zusammengestellt von Jérôme Beck Fotos: privat, Sylvette Schott-Reuter