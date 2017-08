Die Rackésmillen in Enscheringen ist die älteste noch funktionierende Wassermühle des Landes, und wer wissen will, wie man in ihrem Holzofen Brot und Pizza backen kann, kann dies auf dem jährlichen Millefest selbst tun. Und als Dankeschön darf man gewöhnlich in einer von Ardennerpferden gezogenen Kutsche eine kurze Fahrt durch den Ort machen.

Fotos: Caroline Martin