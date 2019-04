Vor zehn Jahren öffnete der erste Sozialladen in Luxemburg. Heute bieten acht karitative Lebensmittelgeschäfte der „Croix-Rouge luxembourgeoise“ jährlich mehr als 2.000 Familien ihre Hilfe an. Ein Kampf gegen die Armut, aber nicht nur.

Fotos: Philippe Reuter

„Wenn ich meine Miete gezahlt habe, bleibt mir nichts übrig“, verrät José. „Ein widriges Leben! Das ist sehr schwierig, glauben Sie mir.“ Es herrscht plötzlich eine erdrückende Stille. Erst nach einigen, langsam verstreichenden Sekunden fährt er fort. „Vor drei Jahren war ich noch Unternehmer, hatte ein Haus, eine Familie. Ich hatte alles!“ Der 53-Jährige schweigt. Man kann die emotionale Belastung im Raum regelrecht spüren, bis zu dem Augenblick, in dem ganz langsam eine Träne die Wange runterrollt. 2015 wurde José Opfer eines Arbeitsunfalls. „Seitdem kann ich nicht mehr arbeiten“, erzählt er. „Zuerst habe ich meine Ersparnisse aufgebraucht, dann musste ich mein Unternehmen schließen und schlussendlich hat mich meine Frau verlassen.“

„Der Gang zum Sozialladen ist in unserer Gesellschaft ein Tabu.“

Thérésa Miranda, Verantwortliche des „Buttek Differdange“ der Croix-Rouge luxembourgeoise.

Allein letztes Jahr lebten hierzulande, wie José, 65.000 Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Tendenz steigend. Prekäre Lebenssituationen in einem als „reich“ bekannten und bezeichneten Land? Beunruhigend und Tabu zugleich. Noch zu oft schauen viele weg, wenn es darum geht, zu erkennen, dass auch hierzulande Menschen wegen einem Mangel an Geld in Notsituationen geraten. Auf dem manchmal langen Weg aus der Not, gibt es seit zehn Jahren Hilfsangebote, um den Bedürftigen wenigstens die Grundnahrungsmittel zu garantieren.

„Der Gang zum Sozialladen ist in unserer Gesellschaft ein Tabu“, weiß Thérésa Miranda, Verantwortliche des „Buttek Differdange“ der „Croix-Rouge luxembourgeoise“. „Es bleibt der allerletzte Ausweg. Die Leute, die zu uns kommen, haben einen Punkt erreicht, an dem sie sich den Kauf von Lebensmitteln nicht mehr leisten können. Das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen.“