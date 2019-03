Live-Reggae, Delikatessen aus Jamaika und natürlich viel Stimmung gab es beim „Riff Jamaica“ in den Rotunden. „Road to Zion“, Luxemburgs Reggae-Band heizte bei diesem ersten Riff-Workshop des Jahres ein, daneben konnte sich das Publikum in etlichen Workshops mit Jamaika und seiner Kultur vertraut machen.

Fotos: Thierry Martin