Zu sehen, zu lesen, zu riechen, zu schmecken und zu hören gab es auch diesmal reichlich beim 36. Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté in der Luxexpo-The Box. Der Reichtum an Kulturen, der Luxemburg so prägt, wurde auf rund 400 Ständen eindrucksvoll verdeutlicht. Der Veranstalter, das Comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE), darf sich wohl jetzt schon auf die nächste Ausgabe freuen.

Fotos: Thierry Martin