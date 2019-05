Der allererste Atemzug unter Wasser wird mir unvergesslich bleiben. Dieses Gefühl des losgelösten Dahinschwebens im sprudelnden Blau: näher an ein Astronautendasein geht kaum. Halluzinogene Drogen oder Meditation könnten einen ähnlichen Eindruck wohl auch vermitteln, aber Tauchen ist definitiv besser. Wenn auch nicht unbedingt ungefährlicher. „Wenn es ernst wird“, erklärte Laurent, „setzt der Instinkt ein, dann folgen wir in Panik unseren Gewohnheiten, also müssen wir die guten Gepflogenheiten sofort antrainieren, noch bevor die falschen Reflexe zur Gefahr werden können.“ Ich sabberte meine Zustimmung wie ein Pawlowscher Hund und schob das Mundstück der zweiten Stufe des Atemreglers zwischen die Zähne. Nach vier morgendlichen Tauchgängen in der schummerig geheizten Wanne und einem Examen kam die Ernüchterung. Am folgenden Samstag, morgens um acht Uhr, trafen wir uns an der Brücke neben der Jugendherberge in Lultzhausen. Am Stausee. Am gottverdammten Stausee. Ehe ich das Konzept begreifen konnte, stand ich wie eine Mortadella in Neopren am Ufer und stierte in die trübe Tiefe. Klassischer Fall von Wurstfehler.

Es stellte sich heraus, die Sache war nur halb so wild. Der See war kalt, ganz sicher, aber der sechs Millimeter dicke „Wetsuit“ spendete Wärme. Nach etwas mehr als einer Stunde befand sich zwar so wenig Restwärme in meinen Füßen, wie im Herzen des Terminators, und ich verlor auf den letzten Metern sogar eine Flosse auf Nimmerwiedersehen, ohne es überhaupt zu spüren, aber die karge Unterwasserwelt des Stausees hatte es mir trotz begrenzter Sicht, Kälte und unverschämter Korallenlosigkeit voll angetan. Ein anonymer Froschmann wird meine Flosse früher oder später finden und sie an der Hauswand der Jugendherberge von Lultzhausen, dort wo die Froschfraktion ihre Sauerstoffflaschen nachfüllt, ablegen.