Revue feiert 75 Jahre

Mit einer Sonderausgabe von 140 Seiten feiert revue ihr 75. Jubiläum.

Die Leser werden in dieser Nummer die wichtigen Ereignisse vorfinden, die Luxemburg in siebeneinhalb Jahrzehnten ihren Stempel aufgedrückt haben, den Zeitgeist, der die verschiedenen Generationen geprägt hat, aber auch die kleinen Dinge des Lebens, zum Schmunzeln verleiten.

Dazu Chefredakteur Stefan Kunzmann: „Ob zuerst in Schwarz-Weiß und später in Farbe, die revue durchlief nicht nur verschiedene Formen der Drucktechnik, sondern führte auch Journalisten mit unterschiedlichen Schreibstilen zusammen, die es verstanden, sowohl zu informieren als auch zu unterhalten. In der Sonderausgabe zum 75. Geburtstag zeigen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Ausschnitte, Schmankerl und Highlights aus der Geschichte unseres Magazins.“

Administrateur délégué Nic Nickels wagt einen Ausblick: „Wir werden weiterhin unvoreingenommen und unabhängig sein. Diese Qualität, die uns schon oft bescheinigt (manchmal auch vorgeworfen) wurde, ist Ausdruck unseres Respekts für unseren Beruf und für unseren Leser.“ Und mahnt allerdings auch: „Der beste Garant für Unabhängigkeit ist die wirtschaftliche Gesundheit eines Presseunternehmens.“

Mehr dazu in der revue-Spezialnummer!

Diese Sonderausgabe der revue, die in einer Auflage von 50.000 Exemplaren gedruckt wurde, wird gratis an alle Abonnenten verteilt. Zudem ist sie kostenlos erhältlich in allen Presseverkaufsstellen Luxemburgs und in den Agenturen folgender Reiseunternehmen, mit den Revue on Tour-Reisen organisiert werden: ULT, Voyages Flammang, Emile Weber, CFL Evasion, Voyages Vandivinit, Demy Schandeler.

Erscheinungsdatum ist der 28. Oktober.