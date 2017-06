Kochen verbindet…

… und Essen auch. 2011 wurde das revue-Leserkochbuch ins Leben gerufen. Nun geht das beliebte Sammelwerk bereits in die vierte Runde. Auf 72 Seiten präsentieren 29 Chef- und Hobbyköche stolz ihre Eigenkreationen und Klassiker der hiesigen Küche. Traditionelle Speisen wie Ochsenschwanzsuppe, Kalbsmedaillon oder Schinken-Käse-Rouladen sind vertreten. Aber auch internationale, exotische Gerichte wie Kochbananen-Terrinen, Jakobsmuscheln mit Sake-Soja-Soße oder etwa irisches Brot dürfen heute nicht mehr fehlen. In ihnen spiegelt sich nicht zuletzt die Vielfalt Luxemburgs. Kulturelle Herkunft und Globalisierung wirken sich vermehrt auf unsere persönlichen, geschmacklichen Vorlieben aus.

Eine Tendenz kristallisiert sich in der diesjährigen Ausgabe besonders deutlich heraus, nämlich der Hang zum Süßen. Unsere Leserköche, offensichtlich alle Leckermäulchen und Naschkatzen, ließen sich unzählige Dessertvarianten, von Ananas-Carpaccio bis Windbeutel mit Heidelbeer-Füllung, einfallen – eine verführerischer als die andere. Also, vergessen Sie das Kalorienzählen und lassen Sie sich auf diese kulinarische (Welt-)Reise ein. Finden Sie durch das weitgefächerte Angebot an Rezepten von Sterneköchen, Jungtalenten, Foodbloggern, Hausfrauen und Rentnern Inspiration und vielleicht sind Sie ja selbst beim nächsten Mal dabei? Ob Sie nun Initiative ergreifen möchten oder lieber im Stillen genießen, sei Ihnen überlassen.

So oder so wünschen wir Ihnen guten Appetit!

