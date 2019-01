Laufen statt Pillen – Wie Sport Glücksgefühle auslöst, hat die revue in ihrer neuesten Ausgabe herausgefunden. Außerdem zeigt sie, wie ein ganzes Netzwerk aus Organisationen sich um Obdachlose kümmert. Darüber hinaus besuchte das Wochenmagazin die Pflegestation für Tiere in Düdelingen, wo mehrheitlich Wildtiere aufgenommen werden. Um den Catwalk für Männer dreht es sich in einem Portrait über ein Model. Nicht zuletzt zeigt eine Sonderausstellung den großen kulturellen Einfluss Chinas. Revue hat sie besucht und zeigt auch, was das neue Jahr im Bereich Multimedia bringt.

