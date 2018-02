Matthieu Osch auf dem Olymp – revue bei den Winterspielen in Korea. Boom an der Stange – revue berichtet über die neueste Trendsportart. Außerdem gibt es einen Bericht über eine Theaterinszenierung für Gehörlose. Nicht zuletzt war die Revue beim Tramcrawl, einer Kneipentour per Straßenbahn und stellt die Arbeit der Groupe psychologique vor, die Menschen nach einem Notfall psychologisch betreut.

