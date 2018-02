Alles Liebe – zum Valentinstag dreht sich bei der Revue alles um die großen Gefühle. In dieser Ausgabe werden Paare vorgestellt, die schon mehr als 50 Jahre verheiratet sind, aber auch Singles, die Singles bleiben wollen. Dazu stellte sich die revue die Frage, was man bei Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz berücksichtigen muss. Gezeigt, was sich bei der Liebe alles im Körper abspielt und welche stimulierende Wirkung natürliche Lebensmittel haben können.

