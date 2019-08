Nach dem Tornado – revue berichtet über das Ausmaß der Katastrophe. In einer weiteren Reportage geht es um das Schicksal von Flüchtlingen auf Malta. Außerdem begleitet revue zwei Forstingenieurinnen und spricht mit ihnen über die Situation des Luxemburger Waldes. Darüber hinaus wird der Künstler Marco Godinho auf der Kunstbiennale in Venedig vorgestellt. Nicht zuletzt hat revue den Karateka Jordan Neves interviewt und den Europa-Park in Rust getestet.

