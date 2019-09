Zurück auf die Schulbank

revue traf prominente Luxemburger, die sich an ihre Schulzeit erinnern. Dazu gibt es einen Bericht über eine Modeausstellung in Trier. Außerdem erzählen zwei frühere Weinköniginnen von ihren Erfahrungen. Nicht zuletzt gibt es eine Reportage über die Brände in Amazonien zu lesen sowie einen Bericht über Halluzinogene als Hilfsmittel bei Therapien.

