Brücken Bauen – 50 Jahre Association des Parents d’Enfant mentalement handicapé (APEMH), eine Institution feiert Geburtstag. Revue stellt sie vor. Dazu ein Rückblick auf die Gemeindewahlen und ein Interview mit dem Politologen Philippe Poirier. Ein weiteres Thema ist der Lehrermangel an den Grundschulen. Die Revue stellt das Theaterstück „Sieben Minuten“ mit elf Frauen vor und porträtiert eine luxemburgische Architektin in New York.

-> Zum Shop