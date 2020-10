Revue über Männlichkeit und wie sich dieses Bild in der Zeit verändert. Lesen Sie außerdem ein Interview mit Carole Reckinger über die Situation der Migranten in Griechenland, einen Artikel über die neue Saison im Cape, ein Review über den Beruf des Spieleredakteurs, einen Bericht über das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt und wir waren für eine Seeüberquerung am Millstätter See. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

