Amerika wählt – und die Revue analysiert die Situation kurz vor dem Urnengang. Außerdem: Wie denken amerikanische Studenten in Luxemburg heute über ihr Land? ++ Mord an Lehrer – Fundamentalismus und Selbstjustiz, ein Gastbeitrag von Norbert Campagna ++ Ruhe in Frieden – Die Geheimnisse des Friedhofs von Belair ++ Schrecklich schmackhaft – Kürbisrezepte für Halloween ++ Interview mit Jeff Saibene – roter Löwe soll rote Teufel retten

