Tote Hose oder was – was ist nur mit dem Studentenleben auf Belval los? Revue ist dieser Frage nachgegangen. Außerdem schaut revue mit Greenpeace über die Grenze, ob das Atomkraftwerk in Catttenom nach den vielen Pannen endlich abgeschaltet wird. Außerdem begleitet sie die Fußballschiedsrichterin Tania Morais und gibt Tipps für Schwangere. Nicht zuletzt ist revue einem neuen Trend auf der Spur: dem Vloggen.

