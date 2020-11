revue Nr. 45

Kein Weg zurück

Revue über die Todesstrafe und die letzte Hinrichtung in Luxemburg. Lesen Sie außerdem ein Hintergrundbericht über den aktuellen Lockdown in Irland, einen Artikel über die Ausstellung „Beyond the Medici“, ein Beitrag über Sportwetten, ein Rezension des Buches „Nils. Von Tod und Wut. Und von Mut“, einen Bericht über Wohngemeinschaften in Luxemburg und wir haben uns für die Arbeit der Kostümbildnerin Carmen Di Pinto interessiert . Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

-> Zum Shop