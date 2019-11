Vielseitiger Job

revue über den Beruf des Gefängniswärters und die aktuelle Situation in Schrassig. Lesen Sie außerdem einen Hintergrundbericht über das Eingliedern von Einwanderern in Luxemburg, einen Beitrag über die Ausstellung „History keeps me awake“ im Mudam, einen Artikel über das Schiedsrichterwesen im Sport, einen Beitrag über das Spiel „This war of mine“ und wir haben den Schlümpfesammler Georges Haas besucht. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das Neueste aus TV und Kino.

