revue Nr. 52

revue wirft einen Blick zurück auf ein turbulentes Jahr voller Emotionen. Im Vordergrund stand ein trauriges Ereignis mit dem Tod von Großherzog Jean, aber auch der verheerende Tornado im Südwesten des Landes und der Herzanfall von Justizminister Félix Braz. In der Politik waren die Europawahlen bedeutend mit dem Sieg der Liberalen in Luxemburg, die einen Sitz hinzugewannen. Im Sport ragte unter anderem Kugelstoßer Bob Bertemes mit seinem Vorstoß in die Weltelite heraus.

-> Zum Shop

-> Zum e-Paper