revue porträtiert Frauen, die sich in typischen Männerberufen durchgesetzt haben. Lesen Sie außerdem ein Hintergrundartikel über die Nachwirkungen der „Panama Papers“, ein Interview mit einem Wassersommelier, einen Beitrag über die Gefahren von Sportsucht und einen Artikel über die Angst vorm Dunkeln bei Kindern. In einer Beilage dreht sich alles um die Generation 60 Plus. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das Neueste aus TV und Kino.