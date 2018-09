An Bord der MS Belle de l’Adriatique führte die diesjährige revue-Kreuzfahrt in die Inselwelt Kroatiens und dort von Dubrovnik über u.a. Triest und Opatija zurück nach Dubrovnik, eine wahre Perle an der Adria. Die Stimmung war – wie immer – bestens. Das Wetter spielte mit, und so freuen sich die meisten Teilnehmer jetzt schon auf die kommende Reise mit der revue.

Fotos: Liette Peters