Alles neu macht der Mai

revue hat den Frühjahrsputz gemacht und wir präsentieren ihnen ein überarbeitetes Magazin mit frischem Look, neuer Heftstruktur, einer breiteren Themenvielfalt und geändertem Erscheinungstag. revue wird nämlich in Zukunft jeden Freitag statt wie bisher mittwochs erscheinen. Entdecken Sie alle Neuerungen in unserer 100-Seitigen Gratis-Sonderausgabe, welche dieses Wochenende in ihrem Briefkasten stecken wird, mit unter anderem einem großen Artikel über „Mai 68“ und die Auswirkungen auf Luxemburg, ein Bericht über „Virtual Reality“, eine Reportage über Terror in der Beziehung und ein Interview über Bienensterben und eine Reisereportage über Irland.