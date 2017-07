Zubereitung

Erdbeeren waschen, Strunk entfernen. Eine Hälfe in kleine Stücke schneiden, die andere Hälfte pürieren. Eier aufschlagen und Eiweiß vom Eigelb trennen. Eigelb mit Zucker schaumig schlagen, Mascarpone und Erdbeerpüree untermischen. Eiweiß zu Schnee schlagen und vorsichtig unter die Mascarponemischung heben. Löffelbiskuits in Orangensaft tunken und in die Gläser legen. Dafür alle Biskuits in zwei Teile brechen und jeweils vier Stück auf die Glasböden gegeben. Ein paar Erdbeerstücke auf die Biskuits schichten und mit Mascarponecreme überdecken. Das Ganze wiederholen, bis das Glas voll ist. In jedes Glas passen zirka drei Schichten Erdbeeren und Löffelbiskuits mit Mascarponecreme. Die Gläser verschließen und einige Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.