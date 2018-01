Über die Jahre hinweg sollte jeder seine Koffer selbst mit Wissen und Interessen füllen.

Kemp bezeichnet sich als Autodidaktin, die sich eigenständig den Weg zur Kunst erschloss und einen Freund in ihr fand. „Über die Jahre hinweg sollte jeder seine Koffer selbst mit Wissen und Interessen füllen“, erläutert sie bedacht.

Mit ihrem ersten Ehemann und den beiden Kindern lebte sie lange Zeit in Brüssel. Anfangs „nur“ Mutter und Hausfrau, trieb es sie bald in die Modebranche, wo sie zuerst als Verkäuferin tätig war, später dann 25 Jahre lang eine Boutique leitete. Für Kunst und Malerei fehlte ihr zwischen Familienalltag und Beruf oft die Zeit. Erst als sie ihrem zweiten Ehemann nach der Frührente 1999 an die Côte d’Azur, nach Montauroux, folgte, fand sie Raum und Ruhe für ihre Kunst.

Vier Jahre besuchte sie die Villa Thiole, Schule der bildenden Künste in Nice, drei Jahre lang die „Beaux Arts“ in Cannes. Neben angeleiteten Kursen, versuchte sie sich auch privat immer öfter an unterschiedlichen Techniken, Farben und Materialien. Acryl wurde ihre liebste Farbsorte, weil sie ihren Werken Vielschichtigkeit und Tiefe verlieh. Abgebröckelte Baumrinden, die sie bei Spaziergängen sammelte, fanden in subtilen Kompositionen Platz. Die warme Sonne der Mittelmeerküste lockte sie nach draußen, wo sie mit ihren Pinseln die Lichtverhältnisse einzufangen versuchte. Glücklich war sie trotz begeisterter Kursleiter und inspirierender Landschaften jedoch nach wie vor nicht. 2014 sagte sie Frankreich „au revoir“.

„Es gibt Tage, an denen vermisse ich mein Leben an der Côte d’Azur. Die Helligkeit dort. Aber im Leben muss man Entscheidungen treffen. Auch mit 72 ist es keine Fatalität unglücklich zu sein“, erklärt sie ihre späte Rückkehr nach Luxemburg und die zweite, gescheiterte Ehe. „Dialoge bedingen eine Beziehung. Wenn man sich nicht mehr zusammen in Gesprächen verlieren kann, dann ist es nicht das Wahre.“ Seit der Scheidung lebt sie in Differdingen, nicht weit von ihrem Geburtsort Niederkorn entfernt. Ein starker Kontrast zum Leben an der Côte. „Solange ich hier malen kann, bin ich glücklich“, gesteht sie.

„In gewisser Weise bin ich dankbar für alle Hindernisse: Es hat mich gelehrt mich selbst weiterzubilden, neugierig zu bleiben, in mich zu gehen und meine eigenen Stärken und Leidenschaften zu entdecken“, ergänzt sie. Einfach war der Weg zu dieser Erkenntnis nicht: „Ich musste in meinem Leben hart arbeiten. An mir, beruflich, künstlerisch – aber wer was erreichen will, muss viel arbeiten.“

Die Kunst, die Literatur waren ihr treue Begleiter. Sie schärften ihre Sinne für eigene Bedürfnisse und Wünsche. Ermutigten sie Neues zu wagen, wenn Altes sich nicht mehr bewährte.

„Fotografieren Sie lieber meine Bilder, die sagen mehr über mich aus, als mein Gesicht“, rät sie unserer Fotografin schmunzelnd. Die vielen Farbschichten, die wieder und wieder übermalten und aufgekratzten Leinwände, aber auch die einfachen, schlichten Arrangements spiegeln Erlebtes. Kemp verfällt des Öfteren ins französische, spricht zwischendurch ein paar Worte flämisch, die meiste Zeit aber luxemburgisch. Ihre Werke mögen interessant sein, doch berührt vor allem ihr unstillbarer Drang nach mehr. Mehr Kunst, mehr Freiraum, mehr Wohlsein – auch, oder gerade, mit Mitte siebzig.

Ihre Kunst zeichnet sich vor allem durch ihre Präsenz aus, ihre anwesende Abwesenheit. Es ist nicht unüblich Biographien in Bildern zu erkennen, doch ist Kemps Gesamtwerk ein Paradebeispiel dafür. Die vielseitigen Inspirationsquellen bündelt sie in einer gewissen Serialität. Da sind zum Beispiel die Silhouetten, die immer dann auftauchen, wenn das Licht aus einem bestimmten Winkel auf die Gemälde fällt. Oder die tiefen Strukturen, die ihren Werken Multidimensionalität verleihen. Ganz unabhängig vom verwendeten Material: Kemp bedient sich an Plastik, Holz, unterschiedlichen Papiersorten, Blättern – an allem, was ihr in die Hände fällt.

Vielleicht stimmt es, dass ihre Kunst mehr über sie und die Welt zu erzählen weiß, als sie selbst. Doch führen beide einen Dialog. Einen, der nicht verstummt. Vor allem aber einen, der für Monique Kemp notwendig ist, wie es schon Rilke beschrieb.