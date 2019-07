Ritter, Händler und Gaukler bevölkerten den Ort zum Mittelalterfest. Im Freien und in üblen Spelunken. Es wurde gekämpft, hoch zu Ross und am Boden, musiziert und Räubergeschichten gelauscht. So war’s vor wenigen Tagen in Hasmaringa Marca, wie Hesperingen früher mal hieß.

Fotos: Thierry Martin