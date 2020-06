Zubereitung

Kartoffeln schälen, in kleine Stücke schneiden und im kochenden Wasser weich kochen. Rote Bete in einem Blender zu kleinen Stücken mixen. Hefe im lauwarmen Wasser auflösen und zum Rote Bete-Püree geben. Eigelb vom Eiweiß trennen. Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken, anschließend zu der Roten Bete geben. Eigelb und Mehl untermischen. Eiweiß steif schlagen und unter die Mischung heben. In einer Pfanne etwas Butter erhitzen und jeweils 1 EL vom Rote Bete-Teig in der Pfanne von beiden Seiten anbraten. Wenn die Blinis abgekühlt sind, etwas Frischkäse beziehungsweise Philadelphia obendrauf geben und mit Avocado oder Lachs verfeinern.