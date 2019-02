Das Scheinwerferdesign ist wie alles andere am Automobil im stetigen Wandel begriffen. So ist der Opel Kapitän von 1938 eines der ersten Autos, das der runden Form Adieu sagt und sechseckige Gläser in die Kotflügel integriert. Ein Trend, der sich auch nach dem Krieg fortsetzt. Wie die legendäre Triade von Kapitän, Admiral und Diplomat in den 60ern belegen. Mit der „Corvette des kleinen Mannes“, dem Opel GT, geht es wieder rund. Er ist der erste Deutsche mit Schwenkscheinwerfern, die über einen Hebel an der Mittelkonsole mit Hilfe von Seilzügen aus der Motorhaube gedreht werden. Für Fern- und Standlicht sorgen Halogen-Weitstrahler im Grill unterhalb der Stoßstange. Dazu sei bemerkt: Der Fuchsschwanz an der Antenne diente nie wirklich der Orientierung, das ist ein Mythos.

Ab 1998 bietet der Opel Omega B erstmals Xenon-Gasentladungsscheinwerfer serienmäßig. Im Vergleich zu den damals üblichen Halogen-Scheinwerfern erreichen sie durch die dreifache Lichtstärke nicht nur eine größere Reichweite, sondern auch eine bessere Ausleuchtung der Fahrbahn. Und sie sind deutlich effizienter: Der Energieverbrauch ist um ein Drittel geringer, die Wärmeabstrahlung 40 Prozent niedriger, die Lebensdauer hingegen höher. Jetzt ist zudem eine dynamische Leuchtweitenregulierung mit an Bord. Dadurch werden Verschiebungen der Karosserie ausgeglichen, wie z. B. bei schwerer Beladung, beim Beschleunigen oder beim Bremsen.

2003 bringt Opel dann mit dem Signum als erster Hersteller adaptives Fahrlicht (AFL) mit dynamischem Kurvenlicht und 90°-Abbiegelicht in die Mittelklasse. Ein zusätzliches Komfort-Feature von AFL ist das „Autobahnlicht“: Bei Geschwindigkeiten ab 120 km/h und konstanter Geradeausfahrt stellt sich das Abblendlicht automatisch etwas höher als üblich ein und optimiert so die Fernsicht. Die jetzt serienmäßige dynamische Leuchtweitenregulierung verhindert das Blenden des Gegenverkehrs. 2004 ist der Opel Astra der erste Kompaktwagen mit Kurvenlicht, 2006 werden mit Meriva und Corsa erstmals Kurven- und Abbiegelicht auf Bi-Halogen-Basis im Segment der Minivans und Kleinwagen verfügbar. Und 2008 gibt die nächste Lichtgeneration AFL+ auf Basis lichtstarker Bi-Xenon-Scheinwerfer im Insignia ihr Debüt. Unter Verwendung komplexer Algorithmen orientiert sich hierbei die Lichtverteilung der Scheinwerfer automatisch am jeweiligen Streckenprofil und an den vorherrschenden Sichtverhältnissen. Das Opel-Flaggschiff bietet insgesamt neun Lichtfunktionen: Stadtlicht, Spielstraßenlicht, Landstraßenlicht, Autobahnlicht, Schlechtwetterlicht, statisches Abbiegelicht, dynamisches Kurvenlicht, Fernlicht und, last but not least, einen Fernlicht-Assistenten. Eine weitere Neuerung ist das sparsame LED-Tagfahrlicht, das erheblich weniger Strom – also Kraftstoff – verbraucht als ein Tagfahrlicht aus dem Hauptscheinwerfer.

Wer sich die Geschichte von Opel anschaut, stellt fest: Selbst wenn es Opel von Zeit zu Zeit nicht blendend geht, sich Licht und Schatten stets ablösen, es gibt in Rüsselsheim selbst im tiefsten Dunkel immer ein preiswertes Licht am Ende des Tunnels.