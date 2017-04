Der Name bleibt, doch wegen der Bauarbeiten auf dem Glacis-Parkplatz, wird der „Glacismaart“ in diesem Jahr nicht dort, sondern auf dem Auguste Laurent-Platz und dem Parkplatz der Victor Hugo-Halle stattfinden. Und zwar an jedem dritten Sonntag im Monat (außer im August). Von Blumen und Pflanzen über Lederwaren und Textilien bis hin zu Trödelwaren wird auf diesem Markt so gut wie alles angeboten.

Fotos: Rolf Jürgen Schmähling & Laurent Marx